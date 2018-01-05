Суд в Мадриді залишив під вартою кандидата в президенти Каталонії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Апеляційна палата Верховного суду в Мадриді в п'ятницю, 5 січня, залишила без задоволення прохання Оріол Жункераса про його звільнення від попереднього ув'язнення під заставу, передає УНН з посиланням на AP.
Зазначається, що троє суддів, які розглядали апеляцію, взяли доводи прокуратури, яка виступила проти звільнення, оскільки "є підстави вважати, що, знайшовши свободу, підслідний може знову зайнятися протиправною діяльністю".
Захист наголошувала на тому, що Жункерас є "обранцем каталонського народу" і що він обіцяє надалі "утримуватися від будь-яких дій, що суперечить іспанським законодавством".
Сам каталонський політик, за словами захисників, стверджував на засіданні суду, що є глибоко віруючою людиною, а тому заперечує будь-яке насильство і виступає лише за мирний діалог каталонців з владою Іспанії.
Нагадаємо, Жункерас разом з сімома іншими чиновниками колишньої каталонської адміністрації був заарештований 2 листопада за звинуваченням у заколоті, нецільовому використанні держфондів і в інших правопорушеннях.
Як повідомляв УНН, очолювана Жункерасом партія "Лівих республіканців Каталонії" є однією з трьох партій, які виступають за незалежність Каталонії і які разом отримали абсолютну більшість за підсумками голосування на виборах у Каталонії.