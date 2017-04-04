Суд у США відмовився закрити кримінальну справу проти Р.Поланскі

За інформацією агентства, головуючий на процесі суддя Скотт Гордон аргументував своє рішення тим, що режисер, як і раніше ховається від американського правосуддя і не з’явився особисто перед американським судом.

Адвокат Р.Поланскі Гарланд Браун раніше подав до суду клопотання з проханням визнати, що Р.Поланскі вже відбув тюремне ув’язнення. Захисник доводив, що режисер раніше уклав угоду зі слідством і перебував у в’язниці 42 дні в 1977 році. Після цього він був випущений на свободу, проте згодом суддя всупереч угоді заявив прокуратурі про необхідність засудити Р.Поланскі до 50 років позбавлення волі. Останній після цього втік до Європи.

Нагадаємо, що суд у Швейцарії відмовився екстрадувати Поланскі до США після того, як той був затриманий за запитом американської влади, провівши майже 10 місяців під домашнім арештом.