Суд в США отказался закрыть уголовное дело против Р.Полански

По информации агентства, председательствующий на процессе судья Скотт Гордон аргументировал свое решение тем, что режиссер по-прежнему скрывается от американского правосудия и не появился лично перед американским судом.

Адвокат Р.Полански Гарланд Браун ранее подал в суд ходатайство с просьбой признать, что Р.Полански уже отбыл тюремное заключение. Защитник доказывал, что режиссер ранее заключил сделку со следствием и находился в тюрьме 42 дня в 1977 году. После этого он был выпущен на свободу, однако впоследствии судья вопреки соглашению заявил прокуратуре о необходимости осудить Р.Полански до 50 лет лишения свободы. Последний после этого бежал в Европу.

Напомним, что суд в Швейцарии отказался экстрадировать Полански в США после того, как тот был задержан по запросу американских властей, проведя почти 10 месяцев под домашним арестом.