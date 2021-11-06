Суд у США призупинив обов'язкову вакцинацію для співробітників великих компаній

Позиція захисту обов'язкової вакцинації

Рішення Апеляційного суду США щодо П'ятого округу було ухвалено після того, як численні штати, очолювані республіканцями, подали судові позови проти нового правила, яке має набути чинності 4 січня.

У своїй заяві судовий прокурор з питань праці Сіма Нанда сказала, що Міністерство праці "впевнене у своїх юридичних повноваженнях" для видання правила, яке застосовуватиме Управління з охорони праці та здоров'я (OSHA).

"Закон про безпеку та гігієну праці прямо дає OSHA повноваження діяти швидко в надзвичайних ситуаціях, коли агентство виявляє, що працівники наражаються на серйозну небезпеку і для їх захисту необхідний новий стандарт", - сказала вона. "Ми повністю готові захищати цей стандарт у суді".

Доповнення

У середньому близько 1100 американців помирають щодня від COVID-19, більшість із них невакциновано. Від COVID-19 у Сполучених Штатах загинуло близько 750 000 людей.

Контекст

Рішення набирає чинності через два дні після того, як адміністрація Байдена оприлюднила це правило, яке одразу було зустрінуто повідомленнями про судові позови з боку губернаторів-республіканців та інших осіб, які стверджували, що воно перевищує юридичні повноваження адміністрації.

За словами чиновників, рішення про вакцинацію у приватному секторі було ухвалено в рамках надзвичайних повноважень OSHA із забезпечення безпеки на робочому місці. За даними OSHA, це правило поширюється на 84,2 мільйонів працівників 1,9 мільйона роботодавців приватного сектора.

За даними Білого дому, різні правила адміністрації щодо вакцин поширюються на 100 мільйонів працівників, що становить близько двох третин робочої сили США.

Суботня ухвала суду була прийнята у відповідь на спільне клопотання кількох підприємств, груп захисників і штатів Техас, Луїзіана, Міссісіпі, Південна Кароліна та Юта. Це правило також заперечується в інших судах.