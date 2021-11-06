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Суд в США приостановил обязательную вакцинацию для сотрудников крупных компаний

Киев • УНН

 • 31099 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Федеральный апелляционный суд США в субботу приостановил действие постановления администрации Байдена о том, что сотрудники американских компаний с количеством сотрудников не менее 100 человек должны быть привиты от COVID-19 или проходить еженедельное тестирование, ссылаясь на "серьезные законодательные и конституционные проблемы, связанные с этим правилом, пишет Reuters, передает УНН.

Суд в США приостановил обязательную вакцинацию для сотрудников крупных компаний

Позиция защиты обязательной вакцинации

Решение Апелляционного суда США по пятому округу было принято после того, как многочисленные Штаты, возглавляемые республиканцами, подали судебные иски против нового правила, которое должно вступить в силу 4 января.

В своем заявлении судебный прокурор по труду Сим Нанда сказала, что Министерство труда “уверено в своих юридических полномочиях” для издания правила, которое будет применять Управление по охране труда и здоровья (OSHA).

“Закон о безопасности и гигиене труда прямо дает OSHA полномочия действовать быстро в чрезвычайных ситуациях, когда агентство обнаруживает, что работники подвергаются серьезной опасности и для их защиты необходим новый стандарт”, — сказала она. “Мы полностью готовы защищать этот стандарт в суде”.

Дополнение

В среднем около 1100 американцев умирают каждый день от COVID-19, большинство из них не вакцинированы. От COVID-19 в Соединенных Штатах погибло около 750 тысяч человек.

Контекст

Решение вступает в силу через два дня после того, как администрация Байдена опубликовала это правило, которое сразу было встречено сообщениями о судебных исках со стороны губернаторов-республиканцев и других лиц, которые утверждали, что оно превышает юридические полномочия администрации.

По словам чиновников, решение о вакцинации в частном секторе был принят в рамках чрезвычайных полномочий OSHA по обеспечению безопасности на рабочем месте. По данным OSHA, это правило распространяется на 84,2 миллионов работников 1,9 миллиона работодателей частного сектора.

По данным Белого дома, различные правила администрации по вакцинам распространяются на 100 миллионов работников, что составляет около двух третей рабочей силы США.

Субботняя постановление суда было принято в ответ на совместное ходатайство нескольких предприятий, групп защитников и штатов Техас, Луизиана, Миссисипи, Южная Каролина и Юта. Это правило также оспаривается в других судах.

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