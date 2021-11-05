У США робітників компаній зобов'язали вакцинуватись або щотижня здавати тест

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Президент США Джо Байден, який є ініціатором нововведення, назвав остаточну дату, коли потрібно виконати вимоги. Мандат про обов'язкову вакцинацію для працівників бізнесу президент представив ще у вересні. Проте зараз він зобов'язав всіх співробітників пройти повну вакцинацію до 4 січня.

Нові вимоги торкнуться приблизно 84 мільйонів працівників середнього і великого бізнесу. Правила управління з охорони праці та техніки безпеки змусять компанії вимагати, щоб невакциновані працівники здавали тести на COVID-19 не рідше одного разу на тиждень, а також носили маску на робочому місці.

Суворіші правила будуть застосовуватися ще до 17 мільйонів людей, які працюють в будинках престарілих, лікарнях та інших установах, які отримують гроші від програм Medicare і Medicaid. У працівників цих компаній не буде можливості пройти тестування - їм потрібна тільки повна вакцинація. Однак вони зможуть попросити звільнення від вакцинації з медичних або релігійних причин. Вимоги не поширюються на людей, які працюють вдома або на відкритому повітрі.

Нагадаємо

Помічник Байдена захворів на COVID-19.