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У США робітників компаній зобов'язали вакцинуватись або щотижня здавати тест

Київ • УНН

 • 14741 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. У США співробітників великих компаній, в яких працює 100 і більше осіб, зобов'язали вакцинуватися від коронавірусу або щотижня здавати тести. Повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.

У США робітників компаній зобов'язали вакцинуватись або щотижня здавати тест

Деталі

Президент США Джо Байден, який є ініціатором нововведення, назвав остаточну дату, коли потрібно виконати вимоги. Мандат про обов'язкову вакцинацію для працівників бізнесу президент представив ще у вересні. Проте зараз він зобов'язав всіх співробітників пройти повну вакцинацію до 4 січня.

Нові вимоги торкнуться приблизно 84 мільйонів працівників середнього і великого бізнесу. Правила управління з охорони праці та техніки безпеки змусять компанії вимагати, щоб невакциновані працівники здавали тести на COVID-19 не рідше одного разу на тиждень, а також носили маску на робочому місці. 

Суворіші правила будуть застосовуватися ще до 17 мільйонів людей, які працюють в будинках престарілих, лікарнях та інших установах, які отримують гроші від програм Medicare і Medicaid. У працівників цих компаній  не буде можливості пройти тестування - їм потрібна тільки повна вакцинація. Однак вони зможуть попросити звільнення від вакцинації з медичних або релігійних причин. Вимоги не поширюються на людей, які працюють вдома або на відкритому повітрі.

Нагадаємо

Помічник Байдена захворів на COVID-19.

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