В США работников компаний обязали вакцинироваться или еженедельно сдавать тест

Детали

Президент США Джо Байден, который является инициатором нововведения, назвал окончательную дату, когда нужно выполнить требования. Мандат об обязательной вакцинации для работников бизнеса президент представил еще в сентябре. Однако сейчас он обязал всех сотрудников пройти полную вакцинацию до 4 января.

Новые требования коснутся около 84 миллионов работников среднего и крупного бизнеса. Правила управления по охране труда и техники безопасности заставят компании требовать, чтобы вакцинированные работники сдавали тесты на COVID-19 не реже одного раза в неделю, а также носили маску на рабочем месте.

Более строгие правила будут применяться еще к 17 миллионам людей, работающих в домах престарелых, больницах и других учреждениях, получающих деньги от программ Medicare и Medicaid. У работников этих компаний не будет возможности пройти тестирование - им нужна только полная вакцинация. Однако они смогут попросить освобождения от вакцинации по медицинским или религиозным причинам. Требования не распространяются на людей, работающих дома или на открытом воздухе.

Напомним

Помощник Байдена заболел COVID-19.