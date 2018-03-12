Суд у справі резонансної харківської ДТП продовжиться 21 березня
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 12 березня. УНН. Київський районний суд Харкова продовжить засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова у справі щодо смертельної ДТП 21 березня, передає кореспондент УНН.
Під час засідання Геннадій Дронов заявив, що не даватиме свідчення сьогодні.
"У першу чергу хочу висловити співчуття всім постраждалим і сім'ям загиблих. Я дам свідчення після опитування свідків, спираючись на 63 статтю КПК України", - сказав Г.Дронов.
Як повідомляє кореспондент, на наступному засіданні, яке заплановане 21 березня о 14:00, будуть заслуховувати свідків ДТП, а після них - Г.Дронова.
Нагадаємо, 12 березня в суді підозрювана в скоєнні смертельної ДТП в Харкові Олена Зайцева заявила, що в день події відчувала себе нормально.