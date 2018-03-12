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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 43420 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 56836 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 60311 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Суд по делу резонансного харьковского ДТП продолжится 21 марта

Суд по делу резонансного харьковского ДТП продолжится 21 марта

Киев  •  УНН

 • 6778 просмотра

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 12 марта. УНН. Киевский районный суд Харькова продолжит заседание в уголовном производстве по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова в деле относительно смертельного ДТП 21 марта, передает корреспондент УНН.

Во время заседания Геннадий Дронов заявил, что не будет давать показания сегодня.

"В первую очередь хочу выразить соболезнования всем пострадавшим и семьям погибших. Я дам показания после опроса свидетелей, опираясь на 63 статью УПК Украины", - сказал Г.Дронов.

Как сообщает корреспондент, на следующем заседании, которое запланировано 21 марта в 14:00, будут заслушивать свидетелей ДТП, а после них - Г.Дронова.

Напомним, 12 марта в суде подозреваемая в совершении смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева заявила, что в день происшествия чувствовала себя нормально.

Украинские Национальные Новости

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