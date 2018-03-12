Суд по делу резонансного харьковского ДТП продолжится 21 марта
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 12 марта. УНН. Киевский районный суд Харькова продолжит заседание в уголовном производстве по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова в деле относительно смертельного ДТП 21 марта, передает корреспондент УНН.
Во время заседания Геннадий Дронов заявил, что не будет давать показания сегодня.
"В первую очередь хочу выразить соболезнования всем пострадавшим и семьям погибших. Я дам показания после опроса свидетелей, опираясь на 63 статью УПК Украины", - сказал Г.Дронов.
Как сообщает корреспондент, на следующем заседании, которое запланировано 21 марта в 14:00, будут заслушивать свидетелей ДТП, а после них - Г.Дронова.
Напомним, 12 марта в суде подозреваемая в совершении смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева заявила, что в день происшествия чувствовала себя нормально.