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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Суд у справі О.Попова не відбувся, наступне засідання призначено на 14 лютого

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Шевченківський районний суд Києва не зміг встановити відео-зв'язок з одним із потерпілих у справі колишнього голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова і оголосив перерву у засіданні до 9:30 14 лютого. Про це у коментарі УНН повідомила прес-секретар О.Попова Алла Козакова.

Суд у справі О.Попова не відбувся, наступне засідання призначено на 14 лютого

"Не вдалося встановити зв'язок із судом. Тому й не вдалося нікого заслухати. Наступне засідання (відбудеться - ред.) 14 лютого на 9:30", - зазначила А.Козакова.

Вона також уточнила, що відео-зв'язок намагалися встановити із Франківським районним судом Львова.

"У режимі відеоконференції планували допитати двох потерпілих. Але з технічних причин встановити зв'язок не вдалося",- уточнила А.Козакова.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України інкримінує екс-голові КМДА Олександру Попову пособництво правоохоронцям під час розгону Євромайдану у 2013 році.

Зокрема, його підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ст.340 (незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, яке було вчинено службовою особою, за попередньою змовою групою осіб, із застосуванням фізичного насильства) та ч.5 ст.27, ч.3 ст.365 КК України (пособництво у перевищенні влади працівниками правоохоронного органу, що супроводжувалось насильством, застосуванням спеціальних засобів, болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, які спричинили тяжкі наслідки).

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