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Суд по делу А.Попова не состоялся, следующее заседание назначено на 14 февраля

Киев • УНН

 • 8440 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Шевченковский районный суд Киева не смог установить видеосвязь с одним из потерпевших по делу бывшего главы Киевской городской государственной администрации Александра Попова и объявил перерыв в заседании до 9:30 14 февраля. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь А.Попова Алла Казакова.

Суд по делу А.Попова не состоялся, следующее заседание назначено на 14 февраля

"Не удалось установить связь с судом. Поэтому и не удалось никого заслушать. Следующее заседание (состоится - ред.) 14 февраля на 9:30", - отметила А.Козакова.

Она также уточнила, что видеосвязь пытались установить с Франковским районным судом Львова.

"В режиме видеоконференции планировали допросить двух пострадавших. Но по техническим причинам установить связь не удалось", - уточнила А.Козакова.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины инкриминирует экс-главе КГГА Александру Попову пособничество правоохранителям во время разгона Евромайдана в 2013 году.

В частности, его подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.28, ст.340 (незаконное воспрепятствование проведению собрания, митингов, которое было совершено должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц, с применением физического насилия) и ч.5 ст .27, ч.3 ст.365 УК Украины (пособничество в превышении власти работниками правоохранительных органов, что сопровождалось насилием, применением специальных средств, болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, которые повлекли тяжкие последствия).

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