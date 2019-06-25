Суд у Росії знову залишив під арештом фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону залишив під арештом фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" ще на два місяці. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Крим.Реалії".
Суддя Анатолій Колесник відмовив в апеляційних скаргах Мусліму Алієву, Інверу Бекірову, Вадиму Сіруку, Емір-Усеіну Куку, Рефату Алімову і Арсену Джеппарову, ухваливши, що вони перебуватимуть в слідчому ізоляторі до 18 серпня.
Захист зазначив, що підсудні перебувають у СІЗО понад три роки, і клопотала про зміну запобіжного заходу на будь-який інший.
Прокурор заперечив проти позиції захисту, аргументувавши це припущенням, що підсудні можуть спробувати втекти від правосуддя, залякати свідків.
"Апеляційні скарги залишили без задоволення. Просте продовження тривало три години на зв'язку з тим, що кожен із підзахисних дуже грунтовно аргументував позицію, чому суд незаконно продовжує їм запобіжний захід", – розповів адвокат Едем Семедляєв.
Зокрема, Муслім Алієв звернув увагу на той факт, що клопотання звинувачення про продовження запобіжного заходу розглядає той самий суддя, що і саму справу по суті. На думку обвинувачених, це перешкоджає винесенню об'єктивного рішення.
Нагадаємо, 4 квітня Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону вдруге почав розглядати по суті "ялтинський справу Хізб ут-Тахрір".
Обвинувачені у цій справі Арсен Джеппаров, Рефат Алімов, Емір-Усеін Куку, Муслім Алієв, Інвер Бекіров і Вадим Сірук були затримані в лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх звинувачують у причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір".
Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії звільнити фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір".