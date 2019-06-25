Суд в России снова оставил под арестом фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону оставил под арестом фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" еще на два месяца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Крым. Реалии".
Судья Анатолий Колесник отказал в апелляционных жалобах Муслиму Алиеву, Инверу Бекирову, Вадиму Сируку, Эмир-Усеину Куку, Рефату Алимову и Арсену Джеппарову, постановив, что они будут находиться в следственном изоляторе до 18 августа.
Защита отметила, что подсудимые находятся в СИЗО более трех лет, и ходатайствовала об изменении меры пресечения на любой другой.
Прокурор возразил против позиции защиты, аргументировав это предположением, что подсудимые могут попытаться скрыться от правосудия, запугать свидетелей.
"Апелляционные жалобы оставили без удовлетворения. Простое продолжение длилось 3 часа в связи с тем, что каждый из подзащитных очень основательно аргументировал позицию, почему суд незаконно продолжает им меру пресечения", - рассказал адвокат Эдем Семедляев.
В частности, Муслим Алиев обратил внимание на тот факт, что ходатайство обвинения о продлении меры пресечения рассматривает тот же судья, что и само дело по существу. По мнению обвиняемых, это препятствует вынесению объективного решения.
Напомним, 4 апреля Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вдруг начал рассматривать по существу "ялтинское дело Хизб ут-Тахрир".
Обвиняемые в этом деле Арсен Джеппаров, Рефат Алимов, Эмир-Усеин Куку, Муслим Алиев, Инвер Бекиров и Вадим Сирук были задержаны в феврале-апреле 2016 года в Ялте. Их обвиняют в причастности к запрещенной в России исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир".
Министерство иностранных дел Украины требует от России освободить фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир".