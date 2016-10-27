Суд у РФ залишив у силі відмову в достроковому звільненні сину М.Джемілєва
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Астраханський обласний суд відмовився скасувати постанову суду першої інстанції про відмову в умовно-достроковому звільненні Хайсеру Джемілєву, сину лідера кримських татар Мустафи Джемілєва. Про це повідомив його адвокат Микола Полозов у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Астраханський обласний суд відмовився скасувати постанову суду першої інстанції про відмову в УДЗ Хайсеру Джемілєву", - повідомив адвокат.
Нагадаємо, 30 вересня Радянський районний суд Астрахані (РФ) повторно відмовив в умовно-достроковому звільненні сина Мустафи Джемілєва Хайсера.
Як повідомляв УНН, Верховний суд Росії на півтора роки скоротив 5-річний термін ув’язнення Хайсера Джемілєва, визначений Краснодарським крайовим судом. Російський вирок на три місяці менший від того, який встановив Дніпровський суд Києва у квітні 2015 року - 3 роки і 8 місяців.
Хайсера Джемілєва звинувачували в тому, що в травні 2013 року він у дворі свого будинку в Бахчисараї вбив знайомого сім’ї Февзі Едемова з рушниці свого батька. Після анексії Криму російські слідчі органи вирішили розслідувати його справу заново. Хайсера вивезли з сімферопольського СІЗО в Краснодарський край.
10 липня минулого року Європейський суд з прав людини постановив звільнити Хайсера Джемілєва з СІЗО. Однак Росія не відреагувала на це рішення.