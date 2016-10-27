Суд в РФ оставил в силе отказ в досрочном освобождении сыну М.Джемилева

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15 марта, 19:03 • 116578 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170957 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140758 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133018 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114309 просмотра

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Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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КИЕВ. 27 октября. УНН. Астраханский областной суд отказался отменить постановление суда первой инстанции об отказе в условно-досрочном освобождении Хайсера Джемилева, сына лидера крымских татар Мустафы Джемилева. Об этом сообщил его адвокат Николай Полозов в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Астраханский областной суд отказался отменить постановление суда первой инстанции об отказе в УДО Хайсера Джемилева", - сообщил адвокат.

Напомним, 30 сентября Советский районный суд Астрахани (РФ) повторно отказал в условно-досрочном освобождении сына Мустафы Джемилева Хайсера.

Как сообщал УНН, Верховный суд России на полтора года сократил 5-летний срок заключения Хайсера Джемилева, определенный Краснодарским краевым судом. Российский приговор на три месяца меньше того, который установил Днепровский суд Киева в апреле 2015 года - 3 года и 8 месяцев.

Хайсера Джемилева обвиняли в том, что в мае 2013 года он во дворе своего дома в Бахчисарае убил знакомого семьи Февзи Эдемова из ружья своего отца. После аннексии Крыма российские следственные органы решили расследовать его дело заново. Хайсера вывезли из симферопольского СИЗО в Краснодарский край.

10 июля прошлого года Европейский суд по правам человека постановил освободить Хайсера Джемилева из СИЗО. Однако Россия не отреагировала на это решение.

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