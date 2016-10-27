Суд в РФ оставил в силе отказ в досрочном освобождении сыну М.Джемилева

"Астраханский областной суд отказался отменить постановление суда первой инстанции об отказе в УДО Хайсера Джемилева", - сообщил адвокат.

Напомним, 30 сентября Советский районный суд Астрахани (РФ) повторно отказал в условно-досрочном освобождении сына Мустафы Джемилева Хайсера.

Как сообщал УНН, Верховный суд России на полтора года сократил 5-летний срок заключения Хайсера Джемилева, определенный Краснодарским краевым судом. Российский приговор на три месяца меньше того, который установил Днепровский суд Киева в апреле 2015 года - 3 года и 8 месяцев.

Хайсера Джемилева обвиняли в том, что в мае 2013 года он во дворе своего дома в Бахчисарае убил знакомого семьи Февзи Эдемова из ружья своего отца. После аннексии Крыма российские следственные органы решили расследовать его дело заново. Хайсера вывезли из симферопольского СИЗО в Краснодарский край.

10 июля прошлого года Европейский суд по правам человека постановил освободить Хайсера Джемилева из СИЗО. Однако Россия не отреагировала на это решение.