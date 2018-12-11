Суд у РФ дав 14 років екс-капітану Чорноморського флоту за “шпигунство на користь України”
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив колишнього військовослужбовця Чорноморського флоту Леоніда Пархоменка до 14 років в колонії суворого режиму за “державну зраду на користь України”. Про це на сторінці у Facebook повідомив російський активіст Владислав Рязанцев, передає УНН.
“Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив до 14 років колонії суворого режиму екс-офіцера (капітана 2-го рангу запасу) Чорноморського флоту Леоніда Пархоменка, обвинуваченого в державній зраді на користь України”, — написав активіст.
За його словами, процес проходив повністю у закритому режимі, вину Пархоменко не визнавав.
Зазначимо, Пархоменко був затриманий ФСБ в листопаді 2016 року. За версією спецслужби, капітан запасу передав Україні відомості про діяльність Чорноморського флоту, що становлять державну таємницю.
Нагадаємо, у серпні цього року Пархоменко оголосив голодування.