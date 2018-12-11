Суд в РФ дал 14 лет экс-капитану Черноморского флота за "шпионаж в пользу Украины"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего военнослужащего Черноморского флота Леонида Пархоменко к 14 годам в колонии строгого режима за "государственную измену в пользу Украины". Об этом на странице в Facebook сообщил российский активист Владислав Рязанцев, передает УНН.
"Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима экс-офицера (капитана 2-го ранга запаса) Черноморского флота Леонида Пархоменко, обвиняемого в государственной измене в пользу Украины", - написал активист.
По его словам, процесс проходил полностью в закрытом режиме, вину Пархоменко не признавал.
Отметим, Пархоменко был задержан ФСБ в ноябре 2016 года. По версии спецслужбы, капитан запаса передал Украине сведения о деятельности Черноморского флота , составляющих государственную тайну.
Напомним, в августе этого года Пархоменко объявил голодовку .