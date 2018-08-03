У РФ оголосив голодування обвинувачений у шпигунстві на користь України екс-капітан ЧФ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. У московському ізоляторі "Лефортово" в Росії оголосив голодування капітан 2-го рангу запасу Чорноморського флоту Леонід Пархоменко, обвинувачений в шпигунстві на користь України, якій він нібито передавав відомості, що становлять державну таємницю. Про це в блозі повідомив член громадської спостережної комісії Євген Єнікєєв, передає УНН.
"Протягом 18 діб Леонід Пархоменко голодує", - повідомив він.
З його слів, під час спілкування Пархоменко повідомив, що під час затримання його "били об підлогу", але доказати подробиці застосування до нього фізичної сили йому заборонив присутній при спілкуванні співробітник СІЗО.
"Коли він почав пояснювати членам ГСК причину голодування, вимовивши фразу "в результаті дій слідчого почали травити мою сім'ю" заступник начальника відділу режиму і охорони Іванов Микола Васильович перервав нашу розмову (наказав відвести Пархоменка назад в камеру)", - додав Єнікєєв.
Нагадаємо, у листопаді 2016 року ФСБ РФ затримала в Севастополі екс-військового Чорноморського флоту за шпигунство на користь України.