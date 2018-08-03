В РФ объявил голодовку обвиняемый в шпионаже в пользу Украины экс-капитан ЧФ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В московском изоляторе "Лефортово" в России объявил голодовку капитан 2-го ранга запаса Черноморского флота Леонид Пархоменко, обвиняемый в шпионаже в пользу Украины, которой он якобы передавал сведения, представляющие государственную тайну. Об этом в блоге сообщил член общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев, передает УНН.
"На протяжении 18 суток Леонид Пархоменко голодает", - сообщил он.
С его слов, во время общения Пархоменко сообщил, что при задержании его "ударяли о пол", но досказать подробности применения к нему физической силы ему запретил присутствовавший при общении сотрудник СИЗО.
"Когда он начал объяснять членам ОНК причину голодовки, произнеся фразу "в результате действий следователя начали травить мою семью" заместитель начальника отдела режима и охраны Иванов Николай Васильевич прервал нашу беседу (приказал увести Пархоменко обратно в камеру)", - добавил Еникеев.
Напомним, в ноябре 2016 года ФСБ РФ задержала в Севастополе экс-военного Черноморского флота за шпионаж в пользу Украины.