В РФ объявил голодовку обвиняемый в шпионаже в пользу Украины экс-капитан ЧФ

"На протяжении 18 суток Леонид Пархоменко голодает", - сообщил он.

С его слов, во время общения Пархоменко сообщил, что при задержании его "ударяли о пол", но досказать подробности применения к нему физической силы ему запретил присутствовавший при общении сотрудник СИЗО.

"Когда он начал объяснять членам ОНК причину голодовки, произнеся фразу "в результате действий следователя начали травить мою семью" заместитель начальника отдела режима и охраны Иванов Николай Васильевич прервал нашу беседу (приказал увести Пархоменко обратно в камеру)", - добавил Еникеев.

Напомним, в ноябре 2016 года ФСБ РФ задержала в Севастополе экс-военного Черноморского флота за шпионаж в пользу Украины.