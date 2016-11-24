ФСБ РФ задержала в Севастополе экс-военного Черноморского флота за шпионаж в пользу Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. ФСБ РФ задержала в Севастополе бывшего военного Черноморского флота за шпионаж в пользу Украины, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"22 ноября Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Севастополе задержан бывший военнослужащий штаба Черноморского флота капитан 2-го ранга запаса Пархоменко Леонид Сергеевич. Пархоменко, выполняя задание Главного управления разведки Министерства обороны Украины, собирал и передавал иностранной спецслужбе составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота ", - говорится в сообщении ФСБ.
ФСБ РФ возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.275 УК РФ ( "государственная измена").