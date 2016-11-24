ФСБ РФ затримала у Севастополі екс-військового Чорноморського флоту за шпигунство на користь України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. ФСБ РФ затримала у Севастополі колишнього військового Чорноморського флоту за шпигунство на користь України, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“22 листопада Федеральною службою безпеки Російської Федерації в Севастополі затриманий колишній військовослужбовець штабу Чорноморського флоту капітан 2-го рангу запасу Пархоменко Леонід Сергійович. Пархоменко, виконуючи завдання Головного управління розвідки Міністерства оборони України, збирав і передавав іноземній спецслужбі що становлять державну таємницю відомості про діяльність Чорноморського флоту”, — йдеться у повідомленні ФСБ.
ФСБ РФ порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.275 КК РФ (“державна зрада”).