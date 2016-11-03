Суд у Британії заявив про неможливість Brexit без рішення парламенту

Троє суддів ухвалили, що уряд не може запустити процедуру за статтею 50 Ліссабонського договору, формальний крок, необхідний, щоб почати переговори щодо умов Brexit, без схвалення парламенту.

"Суд не приймає аргумент, висунутий урядом", - сказав головний суддя Джон Томас, зачитуючи рішення трьох суддів.

Суд надав уряду дозвіл на оскарження постанови перед верховним судом Британії, який відклав до 5-8 грудня слухання цього питання.