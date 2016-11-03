Суд в Британии заявил о невозможности Brexit без решения парламента

Трое судей постановили, что правительство не может запустить процедуру по статье 50 Лиссабонского договора, формальный шаг, необходимый, чтобы начать переговоры об условиях Brexit, без одобрения парламента.

"Суд не принимает аргумент, выдвинутый правительством", - сказал главный судья Джон Томас, зачитывая решение трех судей.

Суд предоставил правительству разрешение на обжалование постановления перед верховным судом Великобритании, который отложил до 5-8 декабря слушание этого вопроса.