Суд США назвав умови для звільнення Манафорта з-під домашнього арешту
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Екс-голову виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта та його бізнес-партнера Ріка Гейтса можуть звільнити з-під домашнього арешту, якщо вони нададуть розгорнуту інформацію про фінансове становище. Про це в понеділок повідомила федеральний суддя, передає УНН з посиланням на CNN.
На слуханні у Вашингтоні суддя Емі Берман Джексон заявила, що не прийматиме рішення щодо звільнення обвинувачених з-під домашнього арешту, поки не отримає більше інформації про їхне фінансове становище. Після отримання цієї інформації суддя запропонувала залишити П.Манафорта та Р.Гейтса під наглядом GPS-пристрою, дозволити їм подорожувати до Вашингтону для П.Манафорта і Річмонду, Вірджинію, для Р.Гейтса.
Крім того, суддя заборонила обвинуваченим знаходитись поруч з аеропортами та залізничними станціями, а також запропонувала дотримуватися вечірнього комендантського часу.
П.Манафорт і Р.Гейтс наступного року з'являться у суді для обговорення дати судового розгляду. Е.Джексон раніше запропонувала почати судовий розгляд 7 травня 2018 року.
Рішення судді про тримання під домашнім арештом очікується до дати судового засідання в грудні.
Як повідомляв УНН, у Сполучених Штатах суд відхилив прохання колишнього голови виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта звільнити його від домашнього арешту.
Нагадаємо, 30 жовтня в рамках розслідування, очолюваного спеціальним прокурором Робертом Мюллером, у справі російського втручання у президентські вибори в США в 2016 році, було видано перший ордер на затримання Пола Манафорта, керівника передвиборчої кампанії Дональда Трампа.
У Вашингтоні суд обрав у якості запобіжного заходу екс-керівнику передвиборчого штабу Дональда Трампа Полу Манафорту домашній арешт.