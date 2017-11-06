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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 59031 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 126784 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 106645 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109225 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107622 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100608 просмотра

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11 марта, 06:59 • 102589 просмотра

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Суд США назвал условия для освобождения Манафорта из-под домашнего ареста

Суд США назвал условия для освобождения Манафорта из-под домашнего ареста

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. Экс-главу избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта и его бизнес-партнера Рика Гейтса могут освободить из-под домашнего ареста, если они предоставят развернутую информацию о финансовом положении. Об этом в понедельник сообщила федеральный судья, передает УНН со ссылкой на CNN.

На слушании в Вашингтоне судья Эми Берман Джексон заявила, что не будет принимать решение об освобождении обвиняемых из-под домашнего ареста, пока не получит больше информации об их финансовом положении. После получения этой информации судья предложила оставить П.Манафорта и Гейтса под наблюдением GPS-устройства, позволить им путешествовать в Вашингтон для П.Манафорта и Ричмонд, Вирджинию, для Гейтса.

Кроме того, судья запретила обвиняемым находиться рядом с аэропортами и железнодорожными станциями, а также предложила соблюдать вечерний комендантский час.

П.Манафорт и Р.Гейтс в следующем году появятся в суде для обсуждения даты судебного разбирательства. Е.Джексон ранее предложила начать судебное разбирательство 7 мая 2018 года.

Решение судьи о содержании под домашним арестом ожидается до даты судебного заседания в декабре.

Как сообщал УНН, в Соединенных Штатах суд отклонил просьбу бывшего председателя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта освободить его от домашнего ареста.

Напомним, 30 октября в рамках расследования, возглавляемого специальным прокурором Робертом Мюллером, по делу российского вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году, был издан первый ордер на задержание Пола Манафорта, руководителя предвыборной кампании Дональда Трампа.

В Вашингтоне суд избрал в качестве меры пресечения экс-руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту домашний арест.

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