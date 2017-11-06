Суд США назвал условия для освобождения Манафорта из-под домашнего ареста

На слушании в Вашингтоне судья Эми Берман Джексон заявила, что не будет принимать решение об освобождении обвиняемых из-под домашнего ареста, пока не получит больше информации об их финансовом положении. После получения этой информации судья предложила оставить П.Манафорта и Гейтса под наблюдением GPS-устройства, позволить им путешествовать в Вашингтон для П.Манафорта и Ричмонд, Вирджинию, для Гейтса.

Кроме того, судья запретила обвиняемым находиться рядом с аэропортами и железнодорожными станциями, а также предложила соблюдать вечерний комендантский час.

П.Манафорт и Р.Гейтс в следующем году появятся в суде для обсуждения даты судебного разбирательства. Е.Джексон ранее предложила начать судебное разбирательство 7 мая 2018 года.

Решение судьи о содержании под домашним арестом ожидается до даты судебного заседания в декабре.

Как сообщал УНН, в Соединенных Штатах суд отклонил просьбу бывшего председателя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта освободить его от домашнего ареста.

Напомним, 30 октября в рамках расследования, возглавляемого специальным прокурором Робертом Мюллером, по делу российского вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году, был издан первый ордер на задержание Пола Манафорта, руководителя предвыборной кампании Дональда Трампа.

В Вашингтоне суд избрал в качестве меры пресечения экс-руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту домашний арест.



