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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Суд розпочне обирати запобіжний захід перекладачеві Гройсмана о 15.00

Київ • УНН

 • 10144 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Сьогодні Шевченківський районний суд розпочне обирати запобіжний захід для особистого перекладача прем’єр-міністра України Станіслава Єжова. Про це УНН повідомили у Генеральній прокуратурі України.

Суд розпочне обирати запобіжний захід перекладачеві Гройсмана о 15.00

"Сьогодні о 15.00 суд Шевченківський райсуд розпочне обирати йому запобіжний захід", - сказали в прокуратурі.

Нагадаємо, СБУ викрила агента російських спецслужб у секретаріаті уряду. Затриманим виявився помічник прем’єр-міністра України, який працював його особистим перекладачем. Співробітники СБУ затримали його на робочому місці.

Як повідомляв УНН, затриманому перекладачу Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана оголошено підозру у скоєнні державної зради. 

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