Суд розпочне обирати запобіжний захід перекладачеві Гройсмана о 15.00
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Сьогодні Шевченківський районний суд розпочне обирати запобіжний захід для особистого перекладача прем’єр-міністра України Станіслава Єжова. Про це УНН повідомили у Генеральній прокуратурі України.
"Сьогодні о 15.00 суд Шевченківський райсуд розпочне обирати йому запобіжний захід", - сказали в прокуратурі.
Нагадаємо, СБУ викрила агента російських спецслужб у секретаріаті уряду. Затриманим виявився помічник прем’єр-міністра України, який працював його особистим перекладачем. Співробітники СБУ затримали його на робочому місці.
Як повідомляв УНН, затриманому перекладачу Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана оголошено підозру у скоєнні державної зради.