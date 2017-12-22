Суд начнет избирать меру пресечения переводчику Гройсмана в 15.00
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Сегодня Шевченковский районный суд начнет избирать меру пресечения для личного переводчика премьер-министра Украины Станислава Ежова. Об этом УНН сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.
"Сегодня в 15.00 суд Шевченковский райсуд начнет выбирать ему меру пресечения", - сказали в прокуратуре.
Напомним, СБУ разоблачила агента российских спецслужб в секретариате правительства. Задержанным оказался помощник премьер-министра Украины, работал его личным переводчиком. Сотрудники СБУ задержали его на рабочем месте.
Как сообщал УНН, задержанному переводчику Премьер-министра Украины Владимир Гройсман объявлено подозрение в совершении государственной измены.