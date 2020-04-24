Суд розпочав розгляд апеляційної скарги на запобіжний захід Чорновол

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Київський апеляційний суд почав розгляд апеляційної скарги захисту на застосування цілодобового домашнього арешту до колишнього нардепа Тетяни Чорновол, яку підозрюють у справі про підпал партійного офісу у центрі Києва та смерті людини 18 лютого 2014 року, за часів Майдану. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі Київського апеляційного суду.