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Суд розпочав розгляд апеляційної скарги на запобіжний захід Чорновол

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Київський апеляційний суд почав розгляд апеляційної скарги захисту на застосування цілодобового домашнього арешту до колишнього нардепа Тетяни Чорновол, яку підозрюють у справі про підпал партійного офісу у центрі Києва та смерті людини 18 лютого 2014 року, за часів Майдану. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі Київського апеляційного суду.

“Засідання щодо розгляду апеляційної скарги захисту на застосування цілодобового домашнього арешту до колишнього нардепа Тетяни Чорновол розпочалося”, — зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт колишнього нардепа Тетяну Чорновол, яку підозрюють у справі про підпал партійного офісу у центрі Києва та смерті людини 18 лютого 2014 року, за часів Майдану. 

Як повідомлялося в УНН, Державне бюро розслідувань повідомило Чорновол про підозру за статтею 115 Кримінального кодексу України через підпал партійного офісу у центрі Києва та смерть людини 18 лютого 2014 року, за часів Майдану.

Додамо, що 10 квітня, народний депутат 8-го скликання Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук за участі Державного бюро розслідувань у “справі Майдану”. 

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