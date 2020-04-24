Суд начал рассмотрение апелляционной жалобы на меру пресечения Чорновол

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционной жалобы защиты на применение круглосуточного домашнего ареста в отношении бывшего нардепа Татьяны Чорновол, которую подозревают в деле о поджоге партийного офиса в центре Киева и смерти человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Киевского апелляционного суда.