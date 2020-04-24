Суд начал рассмотрение апелляционной жалобы на меру пресечения Чорновол
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционной жалобы защиты на применение круглосуточного домашнего ареста в отношении бывшего нардепа Татьяны Чорновол, которую подозревают в деле о поджоге партийного офиса в центре Киева и смерти человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Киевского апелляционного суда.
"Заседание по рассмотрению апелляционной жалобы защиты на применение круглосуточного домашнего ареста в отношении бывшего нардепа Татьяны Чорновол началось", - отметили в пресс-службе.
Напомним, Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест бывшего нардепа Татьяну Чорновол, которую подозревают в деле о поджоге партийного офиса в центре Киева и смерти человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана.
Как сообщалось в УНН, Государственное бюро расследований сообщило Чорновол о подозрении по статье 115 Уголовного кодекса Украины из-за поджога партийного офиса в центре Киева и смерти человека 18 февраля 2014-го, во времена Майдана.
Добавим, что 10 апреля народный депутат 8-го созыва Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск с участием Государственного бюро расследований в "деле Майдана".