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Суд розпочав обрання запобіжного заходу Пашинському

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Печерський районний суд Києва розпочав засідання щодо обрання запобіжного заходу народному депутату VIII скликання Сергію Пашинському, якого підозрюють у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження, передає кореспондент УНН.

Суд розпочав обрання запобіжного заходу Пашинському

Суд розпочав засідання щодо обрання запобіжного заходу Пашинському. Державне бюро розслідувань клопоче про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Окрім того, підтримати Пашинського приїхав екссекретар РНБО Олександр Турчинов.

Як повідомлялося раніше, засідання переносили двічі, спочатку перенесли на 15:00, а потім на 16:00, через те, що захисники були зайняті у іншому суді.

Нагадаємо, за даними слідства, 31 грудня 2016 року на території Київської області відбувся словесний конфлікт між народним депутатом та громадянином. Під час нього народний депутат дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) та вистрілив чоловіку в ліву ногу. У результаті громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги.

Народному депутату України Верховної Ради V-VIII скликань Сергію Пашинському повідомили про підозру у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.

Українські Національні Новини

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