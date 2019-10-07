Суд начал избирать меру пресечения Пашинскому
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Печерский районный суд Киева начал заседание по избранию меры пресечения народному депутату VIII созыва Сергею Пашинскому, которого подозревают в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения, передает корреспондент УНН.
Суд начал заседание по избранию меры пресечения Пашинскому. Государственное бюро расследований ходатайствует о мере пресечения в виде содержания под стражей.
Кроме того, поддержать Пашинского приехал экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.
Как сообщалось ранее, заседание переносили дважды, сначала перенесли на 15:00, а потом на 16:00, из-за того, что защитники были заняты в другом суде.
Напомним, по данным следствия, 31 декабря 2016 года на территории Киевской области состоялся словесный конфликт между народным депутатом и гражданином. Во время него народный депутат достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки Glock 19) и выстрелил мужчине в левую ногу. В результате гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги.
Народному депутату Украины Верховной Рады V-VIII созывов Сергею Пашинскому сообщили о подозрении в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.