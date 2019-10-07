Засідання у справі Пашинського перенесли ще на годину
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Засідання у справі обрання запобіжного заходу народному депутату VIII скликання Сергію Пашинському відтермінували ще на одну годину, передає кореспондент УНН.
“Засідання перенесли на 16:00, через те, що захисники зайняті у іншому суді”, — повідомляє кореспондент.
Нагадаємо, раніше адвокати просили перенести засідання на 15:00.
Як повідомлялося раніше, за даними слідства, 31 грудня 2016 року на території Київської області відбувся словесний конфлікт між народним депутатом та громадянином. Під час нього народний депутат дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) та вистрілив чоловіку в ліву ногу. У результаті громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегневої кістки лівої ноги.
Народному депутату України Верховної Ради V-VIII скликань Сергійю Пашинському повідомили про підозру у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.