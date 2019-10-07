Заседание по делу Пашинского перенесли еще на час

“Заседание перенесли на 16:00, из-за того, что защитники заняты в другом суде”, — сообщает корреспондент.

Напомним, ранее адвокаты просили перенести заседание на 15:00.

Как сообщалось ранее, по данным следствия, 31 декабря 2016 года на территории Киевской области состоялся словесный конфликт между народным депутатом и гражданином. Во время него народный депутат достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки Glock 19) и выстрелил мужчине в левую ногу. В результате гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома кости бедра левой ноги.

Народному депутату Украины Верховной Рады V-VIII созывов Сергийю Пашинскому сообщили о подозрении в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.