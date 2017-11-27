Суд розгляне скаргу Авакова-молодшого на арешт майна 29 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Апеляційний суд Києва розгляне апеляційну скаргу сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександра на ухвалу суду першої інстанції про арешт його майна у межах "справи рюкзаків для МВС" 29 листопада, передає УНН з посиланням на САП.
Судове засідання з розгляду апеляційної скарги заплановане на 11:45 29 листопада.
Як повідомляв УНН, Солом’янський районний суд Києва наклав арешт на майно Олександра Авакова та колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря у межах "справи рюкзаків для МВС".
1 листопада Солом’янський районний суд обрав для сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександра запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання з носінням електронного засобу контролю.
Також особисте зобов’язання обрано двом іншим фігурантам справи: колишньому заступнику голови МВС та третьому підозрюваному Володимиру Литвину.
14 листопада Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Авакову-молодшому.