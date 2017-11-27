Суд рассмотрит жалобу Авакова-младшего на арест имущества 29 ноября

Судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы запланировано на 11:45 29 ноября.

Как сообщал УНН, Соломенский районный суд Киева наложил арест на имущество Александра Авакова и бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря в рамках "дела рюкзаков для МВД".

1 ноября Соломенский районный суд избрал для сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного средства контроля.

Также личное обязательство избрали двум другим фигурантам дела: бывшему заместителю главы МВД и третьему подозреваемому Владимиру Литвину.

14 ноября Апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения Авакову-младшему.