Суд розгляне продовження арешту Рубану 4 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Шевченківський районний суд Києва розгляне клопотання про продовження строку тримання під вартою щодо керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, якого затримали з великим арсеналом зброї на Донбасі. Про це УНН повідомили у прес-службі суду.
"На розгляд до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання про продовження строку тримання під вартою відносно Рубана В.В. – підозрюваного за ч.1 ст.14 ч.3 ст.258 ч.1 ст.263 КК України", - повідомили у суді.
"Розгляд зазначеного клопотання призначено на 4 травня 2018 року об 11:00", - додали в установі.
Нагадаємо, 9 березня Шевченківський районний суд Києва арештував Рубана на два місяці.
Володимира Рубана затримали у районі Майорського при спробі проїзду з великим арсеналом зброї з окупованих територій 8 березня.
За даними СБУ, Рубан у змові з ватажками "ДНР" готував теракти в центрі Києва.