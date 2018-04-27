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Суд рассмотрит продление ареста Рубану 4 мая

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Шевченковский районный суд Киева рассмотрит ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с большим арсеналом оружия на Донбассе. Об этом УНН сообщили в пресс-службе суда.

Суд рассмотрит продление ареста Рубану 4 мая

"На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Рубана В.В. - подозреваемого по ч.1 ст.14 ч.3 ст.258 ч.1 ст.263 УК Украины", - сообщили в суде.

"Рассмотрение указанного ходатайства назначено на 4 мая 2018 года в 11:00", - добавили в учреждении.

Напомним, 9 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал Рубана на два месяца.

Владимира Рубана задержали в районе Майорского при попытке проезда с большим арсеналом оружия с оккупированных территорий 8 марта.

По данным СБУ, Рубан в сговоре с главарями "ДНР" готовил теракты в центре Киева.

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