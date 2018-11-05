Суд продовжить 12 листопада розгляд справи екс-нардепа Мартиненка
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Шевченківський районний суд Києва 12 листопала продовжить розгляд кримінального провадження за підозрою колишнього народного депутата Миколи Мартиненка та ще п'яти осіб у привласненні майна ДП НАЕК "Енергоатом", передає кореспондент УНН.
“У судовому засіданні оголошується перерва до 12 листопада 12:00”, — йдеться в ухвалі суду.
Варто зазначити, що сьогодні в судовому засіданні було оголошено обвинувальний акт підозрюваним та визначено послідовність дослідження доказів у справі.
Наприкінці травня САП за результатами досудового розслідування НАБУ направила до суду обвинувальний акт за обвинуваченням колишнього народного депутата Миколи Мартиненка та ще п’ятьох осіб у заволодінні чужим майном, легалізації незаконно отриманих доходів та створенні злочинної організації.
За інформацією САП, серед інших Мартиненку інкримінується заволодіння коштами ДП “НАЕК “Енергоатом”.
Як повідомляв УНН, 21 травня представники Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вручили колишньому народному депутатові Миколі Мартиненку обвинувальний акт.