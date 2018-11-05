Суд визначив порядок дослідження доказів у справі екс-нардепа Мартиненка

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Шевченківський районний суд визначив послідовність дій у кримінальному провадженні за обвинуваченням колишнього народного депутата Миколи Мартиненка у заволодінні майном ДП "НАЕК "Енергоатом" у змові із групою осіб, передає кореспондент УНН.

"Суд, порадившись на місці, ухвалив, встановити такий порядок дій - дослідити письмові докази сторони обвинувачення, допитати свідків сторони обвинувачення, дослідити письмові докази сторони захисту, допитати свідків сторони захисту, допитати обвинувачених", - йдеться в ухвалі суду.

Додамо, під час сьогоднішнього засідання сторона обвинувачення проголосила обвинувальний акт підсудним.

Наприкінці травня САП за результатами досудового розслідування НАБУ направила до суду обвинувальний акт за обвинуваченням колишнього народного депутата Миколи Мартиненка та ще п’ятьох осіб у заволодінні чужим майном, легалізації незаконно отриманих доходів та створенні злочинної організації.

За інформацією САП, серед інших Мартиненку інкримінується заволодіння коштами ДП "НАЕК "Енергоатом".

Як повідомляв УНН, 21 травня представники Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вручили колишньому народному депутатові Миколі Мартиненку обвинувальний акт.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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