Суд определил порядок исследования доказательств по делу экс-нардепа Мартыненко
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Шевченковский районный суд определил последовательность действий в уголовном производстве по обвинению бывшего народного депутата Николая Мартыненко в завладении имуществом ГП "НАЭК "Энергоатом" в сговоре с группой лиц, передает корреспондент УНН.
"Суд, посовещавшись на месте, постановил, установить такой порядок действий - исследовать письменные доказательства стороны обвинения, допросить свидетелей стороны обвинения, исследовать письменные доказательства стороны защиты, допросить свидетелей стороны защиты, допросить обвиняемых", - говорится в постановлении суда.
Добавим, во время сегодняшнего заседания сторона обвинения провозгласила обвинительный акт подсудным.
В конце мая САП по результатам досудебного расследования НАБУ направила в суд обвинительный акт по обвинению бывшего народного депутата Николая Мартыненко и еще пять человек в завладении чужим имуществом, легализации незаконно полученных доходов и создании преступной организации.
По информации САП, среди других Мартыненко инкриминируется завладение средствами ГП "НАЭК "Энергоатом".
Как сообщал УНН, 21 мая представители Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили бывшему народному депутату Николаю Мартыненко обвинительный акт.