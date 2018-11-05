Суд продолжит 12 ноября рассмотрение дела экс-нардепа Мартыненко
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Шевченковский районный суд Киева 12 листопала продолжит рассмотрение уголовного производства по подозрению бывшего народного депутата Николая Мартыненко и еще пяти человек в присвоении имущества ГП НАЭК "Энергоатом", передает корреспондент УНН.
"В судебном заседании объявляется перерыв до 12 ноября 12:00", - говорится в постановлении суда.
Стоит отметить, что сегодня в судебном заседании был объявлен обвинительный акт подозреваемым и была определена последовательность исследования доказательств по делу.
В конце мая САП по результатам досудебного расследования НАБУ направила в суд обвинительный акт по обвинению бывшего народного депутата Николая Мартыненко и еще пяти человек в завладении чужим имуществом, легализации незаконно полученных доходов и создании преступной организации.
По информации САП, среди других Мартыненко инкриминируется завладение средствами ГП "НАЭК "Энергоатом".
Как сообщал УНН, 21 мая представители Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили бывшему народному депутату Николаю Мартыненко обвинительный акт.