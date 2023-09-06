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Суд поновив Олексія Бутенка на посаді Генерального директора Нафтогаз Біоенергія НАК Нафтогаз України

Суд поновив Олексія Бутенка на посаді Генерального директора Нафтогаз Біоенергія НАК Нафтогаз України

Київ • УНН

 • 423933 перегляди

Судовий процес тривав чотири місяці

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Бориспільський міськрайонний суд Київської області 29 серпня 2023 року поновив Олексія Бутенка на посаді Генерального директора ДП Нафтогаз Біоенергія НАК Нафтогаз України. Про це йдеться у відповідній судовій ухвалі, передає УНН.

Рішення суду підлягає до негайного виконання.

Адвокат Бутенка Андрій Мазалов зазначив, що повідомлення про підозру Бутенка має характер незаконного кримінального переслідування, а дії працівників прокуратури та поліції дуже схожі на виконання замовлення. За його словами, у справі немає жодного доказу вчинення Бутенком будь-якого кримінального правопорушення, крім того, судом вже встановлено факт незаконного повідомлення про підозру.

Олексій Бутенко очолював ДП Нафтогаз Біоенергія НАК Нафтогаз України з травня 2022 року. Був звільнений у лютому 2023-го, рішенням суду наразі поновлений на посаді.

Сам Бутенко заявив, що дотримується рішення суду та найближчим часом повернеться на посаду Генерального директора ДП Нафтогаз Біоенергія НАК Нафтогаз України.

На початку лютого цього року Бутенко звернувся в НАБУ з прохання перевірити і розпочати провадження за фактом наклепу ,а саме заяви громадянина Куртева, що позиціонує себе як експерт енергетичного ринку. “Стало очевидно, що мета цього свідомого наклепу на мене і команду — відверта спроба дискредитації. І мова не лише про мене. Це спроба втрутитися у роботу державної компанії НАК Нафтогаз України. Моя діяльність є відкритою і всі знають, що будь-які „схеми“ зі мною не працюють. Готовий відповісти за кожен гвинтик” — написав Бутенко на своїй Facebook-сторінці.

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