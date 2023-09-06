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Суд восстановил Алексея Бутенко в должности Генерального директора Нафтогаз Биоэнергия НАК Нафтогаз Украины

Суд восстановил Алексея Бутенко в должности Генерального директора Нафтогаз Биоэнергия НАК Нафтогаз Украины

Киев • УНН

 • 423933 просмотра

Судебный процесс длился четыре месяца

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Бориспольский горрайонный суд Киевской области 29 августа 2023 года восстановил Алексея Бутенко на должности Генерального директора ГП Нафтогаз Биоэнергия НАК Нафтогаз Украины. Об этом говорится в соответствующем судебном постановлении, передает УНН.

Решение суда подлежит к немедленному исполнению.

Адвокат Бутенко Андрей Мазалов отметил, что сообщение о подозрении Бутенко имеет характер незаконного уголовного преследования, а действия работников прокуратуры и полиции очень похожи на выполнение заказа. По его словам, в деле нет ни одного доказательства совершения Бутенко какого-либо уголовного правонарушения, кроме того, судом уже установлен факт незаконного сообщения о подозрении.

Алексей Бутенко возглавлял ГП Нафтогаз Биоэнергия НАК Нафтогаз Украины с мая 2022 года. Был уволен в феврале 2023-го, решением суда восстановлен в должности.

Сам Бутенко заявил, что придерживается решения суда и в ближайшее время вернется на должность Генерального директора ГП Нафтогаз Биоэнергия НАК Нафтогаз Украины.

В начале февраля этого года Бутенко обратился в НАБУ с просьбой проверить и начать производство по факту клеветы, а именно заявления гражданина Куртева, который позиционирует себя как эксперт энергетического рынка. “Стало очевидно, что цель этой сознательной клеветы на меня и команду — откровенная попытка дискредитации. И речь не только обо мне. Это попытка вмешаться в работу государственной компании НАК Нафтогаз Украины. Моя деятельность является открытой и все знают, что любые „схемы“ с мной не работают. Готов ответить за каждый винтик” — написал Бутенко на своей Facebook-странице.

Украинские Национальные Новости

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