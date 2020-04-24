Суд пом’якшив запобіжний захід екснардепу Чорновол
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід колишньому нардепу Тетяні Чорновол з цілодобового домашнього арешту на нічний, передає кореспондент УНН.
Так, суд застосував до Чорновол нічний домашній арешт з 22:00 до 6:00 строком до 8 червня.
Також на Чорновол поклали наступні обов’язки: не залишати місце постійного проживання без дозволу детектива, прокурора або суду; прибувати до детектива, прокурора та суду за першою вимогою; повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання чи роботи; утримуватися від спілкування зі свідками; здати на зберігання до органу досудового розслідування свій паспорт для виїзду за кордон.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт колишнього нардепа Тетяну Чорновол, яку підозрюють у справі про підпал партійного офісу у центрі Києва та смерті людини 18 лютого 2014 року, за часів Майдану.
Як повідомляв УНН, Державне бюро розслідувань повідомило Чорновол про підозру за статтею 115 Кримінального кодексу України через підпал партійного офісу у центрі Києва та смерть людини 18 лютого 2014 року, за часів Майдану.
Додамо, що 10 квітня, народний депутат 8-го скликання Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук за участі Державного бюро розслідувань у “справі Майдану”.