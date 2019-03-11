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Суд переніс розгляд справи стосовно екс-прокурора Суса

Суд переніс розгляд справи стосовно екс-прокурора Суса

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Суд переніс розгляд справи стосовно екс-прокурора ГПУ Дмитра Суса, через хворобу одного із суддів. Про це повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає УНН.

"Сьогодні, Подільський районний суд Києва переніс розгляд кримінального провадження про обвинувачення колишнього заступника начальника Департаменту – начальника управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитра Суса. Через перебування одного із суддів колегії на лікарняному", - йдеться в повідомленні.

Також, зазначається, що наступне засідання призначено на 26 березня 2019 року о 8:20 годині.

Нагадаємо, у травні 2018 року САП скерувала до Подільського районного суду м. Києва обвинувальний акт про обвинувачення екс-керівника підрозділу Генпрокуратури Дмитра Суса у вчиненні декількох епізодів привласнення, заволодіння, розтрати чужого майна на загальну суму більш як 1,2 млн гривень шляхом зловживання службовим становищем, а також в декларуванні недостовірних відомостей (ч.ч. 3,4,5 ст.191 та ст.366-1 КК України).

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