Суд переніс розгляд справи стосовно екс-прокурора Суса
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Суд переніс розгляд справи стосовно екс-прокурора ГПУ Дмитра Суса, через хворобу одного із суддів. Про це повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає УНН.
"Сьогодні, Подільський районний суд Києва переніс розгляд кримінального провадження про обвинувачення колишнього заступника начальника Департаменту – начальника управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитра Суса. Через перебування одного із суддів колегії на лікарняному", - йдеться в повідомленні.
Також, зазначається, що наступне засідання призначено на 26 березня 2019 року о 8:20 годині.
Нагадаємо, у травні 2018 року САП скерувала до Подільського районного суду м. Києва обвинувальний акт про обвинувачення екс-керівника підрозділу Генпрокуратури Дмитра Суса у вчиненні декількох епізодів привласнення, заволодіння, розтрати чужого майна на загальну суму більш як 1,2 млн гривень шляхом зловживання службовим становищем, а також в декларуванні недостовірних відомостей (ч.ч. 3,4,5 ст.191 та ст.366-1 КК України).