Суд дослідив відеозаписи з екс-прокурором ГПУ Сусом

"26 лютого 2019 року за участі прокурорів САП в приміщенні Подільського районного суду міста Києва відбулось чергове судове засідання у кримінальному провадженні про обвинувачення колишнього заступника начальника Департаменту – начальника управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитра Суса", - йдеться в повідомленні.

Так, сьогодні суд продовжив досліджувати докази сторони обвинувачення. А саме оглянуто відеозапис обшуку у приміщенні ресторану "Царь" та готелю "Дружба" у Києві, який проводився за участі Суса 16 січня 2016 року.

Наступне судове засідання призначили на 14:00 11 березня.

У травні 2018 року САП скерувала до Подільського районного суду м. Києва обвинувальний акт про обвинувачення екс-керівника підрозділу Генпрокуратури Дмитра Суса у вчиненні декількох епізодів привласнення, заволодіння, розтрати чужого майна на загальну суму більш як 1,2 млн гривень шляхом зловживання службовим становищем, а також в декларуванні недостовірних відомостей (ч.ч. 3,4,5 ст.191 та ст.366-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати посади терміном на три роки з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 25 липня 2017 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали колишнього заступника начальника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки — начальника управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки ГПУ.

26 липня 2017 року Сусу було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, кваліфікованих за ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ст.366-1 Кримінального кодексу України. Екс-прокурора підозрюють у заволодінні чужим майном у великих розмірах, заволодінні та розтраті чужого майна, вчинених повторно, внесенні недостовірних відомостей у декларацію.