Суд исследовал видеозаписи с экс-прокурором ГПУ Сусом
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Подольском райсуде Киева исследовали видеозаписи с обысков с участием обвиняемого бывшего заместителя начальника Департамента - начальника управления по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Дмитрия Суса. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает УНН.
"26 февраля 2019 года при участии прокуроров САП в помещении Подольского районного суда города Киева состоялось очередное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению бывшего заместителя начальника Департамента - начальника управления по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Дмитрия Суса", - говорится в сообщении.
Так, сегодня суд продолжил исследовать доказательства стороны обвинения. А именно осмотрено видеозапись обыска в помещении ресторана "Царь" и гостиницы "Дружба" в Киеве, который проводился при участии Суса 16 января 2016 года.
Следующее судебное заседание назначено на 14:00 11 марта.
В мае 2018 года САП направила в Подольский районный суд г. Киева обвинительный акт по обвинению экс-руководителя подразделения Генпрокуратуры Дмитрия Суса в совершении нескольких эпизодов присвоения, завладения, растраты чужого имущества на общую сумму более 1,2 млн гривен путем злоупотребления служебным положением, а также в декларировании недостоверных сведений (ч.ч. 3,4,5 ст.191 и ст.366-1 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать должности сроком на три года с конфискацией имущества.
Напомним, 25 июля 2017 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали бывшего заместителя начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики - начальника управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики ГПУ.
26 июля 2017 года Сусу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, квалифицированных по ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ст.366-1 Уголовного кодекса Украины. Экс-прокурора подозревают в завладении чужим имуществом в крупных размерах, завладении и растрате чужого имущества, совершенных повторно, внесении недостоверных сведений в декларацию.