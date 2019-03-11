Суд перенес рассмотрение дела в отношении экс-прокурора Суса

"Сегодня, Подольский районный суд Киева перенес рассмотрение уголовного производства по обвинению бывшего заместителя начальника Департамента - начальника управления по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Дмитрия Суса. Из-за пребывания одного из судей коллегии на больничном", - говорится в сообщении.



Также отмечается, что следующее заседание назначено на 26 марта 2019 в 8:20 часов.



Напомним, в мае 2018 САП направила в Подольский районный суд г. Киева обвинительный акт по обвинению экс-руководителя подразделения Генпрокуратуры Дмитрия Суса в совершении нескольких эпизодов присвоения, завладения, растраты чужого имущества на общую сумму более 1200000 гривен путем злоупотребления служебным положением, а также в декларировании недостоверных сведений (ч.ч. 3,4,5 ст.191 и ст.366-1 УК Украины).