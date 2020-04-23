Суд переніс обрання запобіжного заходу Януковичу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Печерський районний суд Києва переніс на 28 квітня розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту України Віктору Януковичу у справі щодо організації насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року. Про це журналісту УНН повідомив прокурор Олексій Донський.
“Перенесли розгляд клопотання на 28 квітня о 11:30”, — повідомив Донський.
За його словами, засідання перенесли через неявку сторони захисту.
Нагадаємо, 24 січня Оболонський райсуд Києва виніс експрезиденту України Віктору Януковичу вирок у справі про державну зраду — 13 років ув’язнення. Суд ухвалив визнати Януковича винуватим у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України.
Додамо, що Київський апеляційний суд розпочав розгляд апеляційної скарги захисників на вирок суду першої інстанції у справі про держану зраду експрезидента України Віктора Януковича.