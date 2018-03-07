Суд обрав нічний домашній арешт для сина заступника міністра освіти
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід для трьох фігурантів кримінального провадження, в тому числі, сину першого заступника міністра освіти і науки України Володимира Ковтунця Михайлу, у вигляді нічного домашнього арешту. Про це повідомили УНН у прес-службі прокуратури Києва.
“Сьогодні Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього, з 21:00 до 6:00 ранку, на час досудового розслідування”, — сказали у прес-службі прокуратури.
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Нагадаємо, трьом особам повідомили про підозру у розбійному нападі на кур’єра у Києві. Серед цих осіб є син першого заступника міністра освіти і науки України Володимира Ковтунця.